ERISAADE | Taimi Paljak: sel nädalal võib sadada lörtsi, kuid mai keskel terendab soojalaine

„Praegu on ilm küll üsna heitliku meelega veel edasi,“ rääkis Paljak lähipäevade ilmaprognoosist. Homme võtab meid vastu kõle ja tugev loodetuul, temperatuur tõuseb kümne kraadi piirimaile ainult Lõuna-Eestis, rääkis ta. Öösiti tuleb tema sõnul arvestada väikeste miinuskraadidega.

Kuid asi hakkab paranema alates neljapäevast. Paljak ütles, et siis on oodata 12–14 kraadi sooja, ka öised temperatuurid jäävad plusspoolele.

„Reede on veel mõnusam,“ ütles Paljak. Arginädala viimasel päeval võib kohati tulla 17 kraadi sooja. Paljak lisas, et kui ka mingeid vihmasahmakaid tuleb, siis on need ilmselt nõrgad.

Laupäev võib meid Paljaku sõnul kostitada 15-kraadise soojaga.

Pühapäevast läheb pilt aga jälle kehvemaks. Paljak märkis, et nädala lõpus ulatuvad temperatuurid veidi üle 10 kraadi ja ka uue nädala algus võib taaskord olla jahedapoolne.

Mõnusam suvine soe tuleb Paljaku sõnul ilmselt maikuu keskpaigas – ööd on kindlalt plussis ja päeval on sooja 20 kraadi ümber.

Paljak nentis aga, et on tõenäoline, et püsivalt soojaks pärast soojalainet ei jää. Ta ütles, et kui põhjapoolne külm meieni jõuab, siis ei ole kuu lõpus nullilähedane temperatuur öösel välistatud.

„Ega siin meie mail ei saa sellele loota, et on püsivalt soe,“ ütles Paljak.

Lumi ja lörts

Paraku lörtsist ja lumest me kindlalt selleks hooajaks pääsenud ei ole. Ööl vastu kolmapäeva, kui meieni saabub jaheduselaine, võib idapoolsetes maakondades olla kergeid lörtsihooge, sõnas Paljak. Küll aga lohutas ta, et praegu ei näi, et neist kujuneks maha paks valge kiht.

Paljak tõi aga võrdluse 1975. aasta 27. maist, kui sadas maha paks lumi, mis püsis kaks-kolm päeva. „Nii et on olnud hullemadki aastaid,“ ütles ta.

Kas aga autojuhid, kes on sõidukitele suverehvid alla pannud, peaksid öökülmade tõttu kartma hommikul libeduse pärast?