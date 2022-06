Tervisekassa podcast | Kust saada abi lapse vaimse tervise mure korral?

Viimasel kahel aastal on tunduvalt kasvanud vaimse tervise murega laste arv, kuid järjekorrad on eriarsti vastuvõttudele pikad ja see teeb lapsevanemad kahtlemata murelikuks. Seekordses Tervisekassa podcast’is keskendumegi laste ja noorte vaimsele tervisele ning uurime, kuhu probleemi korral kõige õigem pöörduda oleks.