KUULA | Appi, kas mu koer on paksuke!

Lemmikloomi on igat tõugu, kasvu ja karva – kohevaid ja siledaid, jõulisi ja haprama olekuga. Looma tervisliku kaalu juures hoidmise puhul on tema tõu eripärade tundmine väga oluline. Loomaarstikutsega Katrin Mägi ütleb, et lemmiklooma toitumisharjumused saavad alguse juba kutsikapõlves. „Palju sõltub näiteks sellest, kas kutsikas on pidanud enda söögilaua eest õdede-vendadega võitlema. Kui see on nii, tunneb ta ka hiljem vajadust kogu kättesaadav toit kiiresti sisse ahmida.“ Katrin selgitab, kui oluline on looma kasvatades õppida mõistma, mida küsiva näoga inimese poole vaatav loom tegelikult vajab. „See pole alati toit, mida sinu kass või koer ootab, mõnikord vajab ta hoopis tähelepanu ja mängimist,“ selgitab Katrin.