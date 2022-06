Avameelsed noored stuudios: just sellest tunnevad tänapäeva noored puudust!

„Mul on kooli kõrvalt nii palju tegemisi, et see on lihtsalt metsik,“ ütleb Inger- Paula. Samasuguse kiire elutempoga on ka Aveli. „Olen viimase kahe aasta jooksul ajaplaneerimises hämmastavalt hästi arenenud,“ kommenteerib Aveli ja ütleb, et on see inimene, kes midagi kokku leppides peab enne vaatama oma kalendrit. „Mul on seal kõik kirjas ja kui keegi kutsub kuhugi ja ma parasjagu pole oma kalendri juures, siis ütlen, et tõenäoliselt ma sellel ajal ei saa.“

Aveli usub, et tänapäeva noortel tuleb kiiresti suureks kasvada ja iseseisvuda.

„Usun, et see on seotud internetiajastuga. Meil on ligipääs igasugusele informatsioonile, aga selleks, et oleksime võimelised selle informatsiooniga elama, sellega toime tulema, seda vastu võtma, peab olema teatud iseseisvuse tase või täiskasvanulikkus. Seda on vaja selleks, et selle maailmapildiga kohaneda, see on see keerulisem osa. Üldse kõik need katsumused, mis tänapäeva noortel on, on hoopis teistsugused, kui eelmisel või üle-eelmisel põlvkonnal olid,“ ütleb ta.

Inger-Paula näeb, et tänapäeva noorte elu on tehtud liiga mugavaks. „Meil on kõik käe-jala juures ning inimesed ei julge oma mugavustsoonist väljuda.“

Mõlemal noorel on kindlad sihid silme ees ja nad teavad täpselt, mida tahavad õppima minna ning mis valdkonnas tulevikus tegutseda. Samas ütlevad nad ka, et see pole nii kõikidel noortel. „On ka palju neid, kes ei tea, millega nad sooviksid tegeleda,“ ütleb Aveli.

Mõlemad tunnistavad ka seda, millest nad puudust tunnevad. „Täiskasvanud inimesed võiksid rohkem noortele tähelepanu pöörata. Nad vahel märkavad mingeid asju, aga ei ütle midagi. Aga me just tahame, et vanemad tuleksid ja julgeksid meiega erinevatel teemadel rääkida, eriti kui nad näevad probleemi,“ räägib Inger-Paula. „Noored soovivad tegelikult sellist tagant tõukamist. See võib teatud olukordades olla ka jõulisem,“ täiendab Aveli.