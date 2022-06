KUULA | Appi! Mida teha, kui oled puhkusele sõitnud ja ei saa oma perearsti juurde minna?

Ka suvel võivad inimese tabada ootamatud tervisemured või ägenevad kroonilised haigused. Vajadus perearsti tuttavasse kabinetti pöörduda võib tekkida ka siis, kui on ununenud näiteks uuendada juhiloa arstitõendit.

Vaid suveperioodiks perearsti vahetust dr Tiigi sõnul teha pole vaja. Tema sõnul tuleb ka tema praktikas ette, et vastuvõtule tulevad mõne teise perearsti nimistusse kuuluvad patsiendid. „Kuna nimistud kipuvad täis olema, siis võib juhtuda, et perearsti vahetust sooviv inimene võib hoopis oma perearstist ilma jääb,“ lisab dr Tiik.

„Tänapäeval, kui paljude küsimuste lahendamine ei eelda arstiga silmast silma kohtumist, saab vajadusel pöörduda ükskõik millise teise perearsti poole,“ selgitab dr Tiik, kes lisab, et näiteks ravimiretseptide pikendamine või uuendamine toimub nagunii elektrooniliselt.

Dr Tiik märgib, et ka inimesel endal tasub suvepuhkuste perioodiks ettevalmistusi teha. „Kindlasti tasub puhkusele minnes vaadata üle esmased abivahendid – mida kasutada näiteks päikesepõletuse või marrastuste-kriimustuste korral. Krooniliste haiguste puhul peaks kriitilise pilguga üle vaatama ka ravimivarud,“ loetleb dr Tiik. Ta rõhutab, et lapsevanemad võiksid sellele mõelda ka siis kui saadetakse oma võsukesi suvelaagrisse või vanavanemate juurde. „Eriti hoolikas tuleb olla juhul, kui lapsi võib kimbutada mõni allergia,“ ütles dr Tiik.

Dr Tiigi sõnul on meie kliimas üsna tavaline, et inimesed suvel nii tihti arstiabi ei vaja. „Ja kuna suvel ongi aeg „akude laadimiseks“, võiksid inimesed keskenduda rohkem puhkamisele, rõõmsamate asjade nautimisele, et oleks jaksu elada üle ka pimedam, külmem ja märjem aeg,“ märkis dr Tiik.