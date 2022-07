KUULA | „Istmesoojenduse“ 126. osa: Euroopa Parlament saatis Itaalia „Ferrari erandi“ pikalt

Seekord alustame Ameerika Ühendriikidest – 4. juuli on neil teadagi oluline päev ning muuhulgas koostatakse ka kõige patriootlikumate brändide edetabel. Juba 20ndat aastat järjest on esikohal üks autofirma – kes?

Euroopast aga on suuri uudiseid – „Eesmärk 55“ paketti puudutavad vaidlused on loodetavasti mõneks ajaks läbi. Õhk Euroopas saab kindlasti puhtamaks – mida siis läbirääkimistel välja pakuti?

Nädala ideeautod on Jaguari kolm uut täiselektrilist mudelit (mis kõik on – üllatus – linnamaasturid), Hyundai Ioniq6 ja Ssangyong Torres. Nädala kadunuke on BMW i3.