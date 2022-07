KUULA | „Istmesoojenduse“ 128. osa: gaasist, pikalt ja põhjalikult

Sel nädalal tuleb põhjalikult juttu erinevatest gaasidest ning kus ja milleks neid kasutatakse – CNG, CBM, LPG, LNG… Miks on hinnad tõusuteel, palju on siin sõja roll ning millistega saab pitsitada Venemaad ja vastupidi.

Alustame aga ürituse soovitusega – nädalavahetusel toimub Laitses Youngtimer Camp. Juttu tuleb ka VW AG pommuudisest – kellele uudis, kellele loogiline, kuid vahetub kontserni tegevjuht ning Herbert Diessi aeg on ümber. Mida ta saavutas, miks aga talle nüüd ust näidati?

Räägime ka Elon Muskist – mis saab Twitterist? Miks müüb Microsofti kaasasutaja oma isiklikud investeeringud kõigis Muski firmades? Tesla avalikustas oma teise kvartali tulemused, samuti on müüdud 75% firma Bitcoini varudest – tõsi, väikse kahjumiga. Musk lubab ka (ei-tea-mitmendat korda) Cybertrucki tootmise algusaega – paneme kalendrisse kirja ja vaatame, kas seekord peab paika.

Vahepeal on Porsche teatanud, et asub tootma täiselektrilist linnamaasturit, mis on veelgi suurem kui Cayenne. Peatume ka uuel Honda Civic Type-R-il – räägime, mis saab uuendatud ja miks seda autot oodata võiks.