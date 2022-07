ERISAADE | Kalev Stoicescu: Orbani režiim on tõsine probleem – Ungari positsioneerib end selgelt Erdogani ja Putini seltskonda

Sedavõrd karmi hinnangu põhjuseks on sellenädalane kõne, mille Orban Rumeenias välisungarlaste ees maha pidas. Stoicescu märkis, et lisaks rassismiilmingutele ja EL-i vastalisusele tuli Ungari juht ametlikult kapist välja Venemaa mõjuagendina.

„Ja mida me sellest järeldame? Mina ei saa muud järeldada, kui et Orbani režiimi näol on tegemist segava faktori kui mitte probleemiga, tõsise probleemiga nii EL-is kui NATO-s,“ märkis teadur Delfi erisaates. „Orban on end selgelt positsioneerinud Putini ja Erdogani seltskonda. Ja teiseks - Orbani režiim on Venemaa partner, isegi liitlane või mõjuagent.“