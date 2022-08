KUULA | Kas ma selliselt looma toites olen ikka hea peremees?

Kas ikka tead, mida sõnapaar „tasakaalus söögisedel“ üldse tähendab ja mida sinu lemmiku toit sisaldama peaks? Loomaarsti kutsega lemmikloomatoitude ekspert Katrin Mägi selgitab, et kui perre lisandub loom, on väga tähtis olla kursis, mida ta varem on söönud ja teada, mida loom edaspidi vajab, et terveks ja elurõõmsaks kasvada.



Teame, et looma vajadus täisväärtusliku ja mitmekesise toidu järele kasvades muutub, aga kuidas? Ka sellele annab ekspert vastuse. Võtame lemmiklooma toidusedeli põhjalikult luubi alla ja räägime isegi sellest, miks meeldib mõnele korale kassi kausi sisu enda omast rohkem.