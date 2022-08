KUULA | Tervisekassa podcast: millised digilahendused aitavad kiiremini perearsti jutule saada?

Seekordses Tervisekassa saates räägime innovatsioonist ning täpsemalt sellest, kuidas erinevad digilahendused ja äpid juba praegu, aga ka tulevikus, perearstikeskuste tööd tõhusamaks muudavad. Uurime ka, kuidas need uued lahendused patsientide elu lihtsamaks teevad, kui mõne tervisemure korral on tarvis perearstiga ühendust võtta.

Külas on perearst dr Diana Ingerainen, kes on isegi olnud mitme digilahenduse loomise juures. Ühe sellise, e-perearstikeskuse, on kasutusele võtnud tänaseks ka mitukümmend teist perearstikeskust Eestis. Dr Ingeraineni sõnul on loomulik, et arstid ise ka digilahenduste innovatsioonis osalevad – tunnevad just nemad ju valdkonda kõige paremini.