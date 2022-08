ERISAADE | Frank Jüris: mida saab Eesti sellest, et end Hiina suhtes tsenseerib? Kas sel ei või olla hukatuslikku tagajärge?

Eelkõige tähendaks see USA tähelepanu hajumist siinselt regioonilt ja siinsetelt probleemidelt: tegemist on suurriigiga, kuid – üllatus-üllatus – ressursid pole ammendamatud ka neil.

„Milline on olukord viie, nelja või isegi kolme aasta pärast, ei oska öelda. Kõik sõltub keskkonnast,“ märkis julgeolekuanalüütik Rainer Saks. Ja seda keskkonda loob XI Jinpingi Hiina mõistagi pidevalt ja järjekindlalt. Kui just neile kätt ette ei panda.

Rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuse teadur Frank Jüris märkis, et Eesti on küll Hiinat kritiseerides suu kinni hoidnud, kuid pole kindel, kas see on tegelikult ka seda väärt olnud.