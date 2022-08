KUULA | Vaktsineerides hoiame ära raske haigestumise ja kaitseme teisi kogukonnaliikmeid

Vaktsineerimismeeskond ootab inimesi L. Puusepa 8 peamajas ning Kvartali kaubanduskeskuses. Töötab ka infotelefon 731 7200.

Infotelefonile helistajate peamised küsimus on: kes kuuluvad tõhustusdoosi saajate sihtrühma, kus vaktsineerimine toimub, millised võivad olla vaktsiini mõjud inimese tervisemuredele. „Inimesed on teadlikumad kui aasta tagasi ja soovivad vaktsineerida, lihtsalt nad vajavad infot korraldusliku poole pealt,“ märkis Teder. Ta lisas, et veel hiljuti mitmel pool seisnud suuri vaktsineerimistelke ilmselt enam püsti ei panda. „Pigem saab vaktsineerimisest rutiinne tegevus nagu näiteks igasügisese gripi vastu vaktsineerimine,“ ütles Teder.

Mõned eakamad inimesed sooviksid saada kaitsesüsti kodus. Tartu lähiümbruses teevad seda kliinikumi pereõed, üle-eestiliselt tuleks oma soovidest teada anda infotelefonil 1247.

Teise tõhustusdoosiga peaksid ennast kindlasti vaktsineerima riskirühma kuuluvad inimesed, eakad, sotsiaalhoolekande asutustes viibijad ja raskete kaasuvate haigustega patsiendid, seejuures ka 12+ lapsed.

Kliinikumi vanemarst-õppejõud infektsioonhaiguste alal dr Piret Mitt ütles, et COVID-19 on meie kaaslaseks olnud ligi kolm aastat ja kõik on selles osas targemaks saanud. „Vaktsineerimisega saame nakatumist vähendada ja rasket haigestumist vältida, samuti on olemas viirusvastased ravimid,“ loetles dr Mitt. Augusti alguse seisuga on üle 60-aastastest inimestest 58% teinud esimese lisa või tõhustusdoosi. „Seda hõlmatust vaadates võime öelda, et arenguruumi teadlikkuse osas veel on,“ märkis dr Mitt. Kui inimesed on saanud kaitsesüstidega halva kogemuse ja ei soovi tõhustusdoose teha, soovitab ta rääkida oma perearstiga või infektsiooniarstiga.