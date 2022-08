KUULA SAADET | „Sinu kinnisvara“: Estlander annab hoonetele uue näo ja hinge

Väga suur teadlikkus sellest, mida üks vana ja renoveerimist vajav maja endast kujutab – see on üks, kuid mitte ainus oluline eelis, mis peamiselt hoonete renoveerimisele ja rekonstrueerimisele keskendunud Estlander Gruppi teistest omasarnastest Eestis eristab. Äriklientidele tehakse nii uuemate büroode renoveerimisi kui ka nõukogudeaegsete hoonete täielikku ümberehitust ehk jäetakse vanast ainult neli seina alles, rajatakse uued katused, fassaadid ja avatäited ning ehitatakse hoone kliendile võtmed kätte lahendusena valmis.

„Kui noorte poistena alustasime, küsiti meilt esimestel aastatel palju, et kas olete ikka midagi teinud ka ja kas on midagi ette näidata. Enam eriti ei küsita,“ ütleb Kaar, kelle ettevõte on nüüdseks renoveerinud ja rekonstrueerinud umbes 200 erineva suurusega hoonet.