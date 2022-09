KUULA | Uue aja shopping toimub telefonis ja koos sõpradega

Möödas on ajad, kui shoppamiseks tuli seada sammud kaubanduskeskusesse - juba varsti saavad kõik soovijad shoppata (mitte lihtsalt e-poest asju osta) ühe uue ja põneva äpi kaudu. Eestlaste loodud Campy äpp tuleb turule selleks, et keerata pea peale kõik see, mida sa seni shoppamisest oled teadnud.