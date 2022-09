KUULA | „Istmesoojenduse“ 133. osa: pealekaebamistalgud ei paranda liikluses midagi

Alustame kahe üritusega, mis kohevarsti Eestis toimumas. Juttu tuleb ka kiiruse mõõtmisest ning uuest veebilehest liiklustalgud.ee, mis ei paista oma eesmärki täitvat. Kahtlustame, et pealekaebamistalgud probleemkohtades midagi paremaks ei muuda. Aga mis muudaks?

Räägime ka pisut Ameerika Ühendriikide initsiatiividest heitmete vähendamiseks – tihti jõuavad nende algatused edu korral meilegi. California osariigis ja New Yorgi linnas plaanitav on vägagi „piits või präänik“ lähenemine – kuid kas ka töötav?