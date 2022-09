ERISAADE | Elizabethi surm polnud ootamatu, ent ometi oli see šokk. Charles tema mõõtu välja ei anna

Ajakirjanikud Indrek Lepik ja Herman Kelomees arutasid, millised on kuningas Charles III lootused säilitada monarhia senine staatus. Muljeid Londonist jagab sealne Eesti suursaadik Viljar Lubi.

„Suurbritannia Ühendkuningriik on šokis. Eilne uudis tuli kõigile ootamatult,“ ütles suursaadik. Kuigi monarh oli väga kõrges eas, tundus kuninganna diplomaadi sõnul millegi püsiva ja jäävana. Tema sõnul kartis rahvas kõige halvemat, kui kuningliku perekonna liikmed järjepanu Šotimaale Balmorali lossi kiirustasid.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Indrek Lepik tõi välja, et Elizabeth II ajal taandus Ühendkuningriik lõplikult impeeriumi staatusest. „Alles on jäänud Briti rahvaste ühendus ja paljud riigid peavad Briti monarhi oma riigipeaks, aga pigem on tegemist tseremoniaalse rolliga,“ selgitas Lepik tänases Eesti Ekspressi artiklis lahti kirjutatud mõtet.