KUULA | Kuidas vähendada lühinägevuse tekke riski? Viibige rohkem päevavalguse käes!

Lühinägelikel risk hilisemaks haiguste tekkeks

Umbes 10%-l müoopidest areneb kollatähni kärbumine. Lühinägevuse puhul on kõrgenenud risk ka glaukoomi ja võrkkesta irdumise tekkeks. Nende haiguste tulemusena tekkinud nägemiskahjustus on pöördumatu. Müoopidel on suurem risk katarakti ehk hallkae tekkeks, mida on võimalik kirurgiliselt ravida.