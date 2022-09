„Istmesoojenduse“ 135. osa: tõuksiõnnetused on plahvatuslikult kasvanud

PPA tegi hiljuti tõukeratastele keskenduva reidi ja tulemused ei olnud kiita: 150 kontrollitud kergliikurijuhist 32 olid purjus, neist kolm ka alaealised. Suvel juhtus päevas keskmiselt 2,2 kehavigastustega tõuksiõnnetust - võrdluseks autode 3,1. Aga kumbasid on märgatavalt rohkem? Lisaks varjutati juba augustis eelmise aasta vigastatutega tõuksiõnnetuste hulk - 279 vs 222 terve 2021. aasta peale.

Muidugi räägime ka kütusest - langenud naftabarreli hind kajastus lõpuks ka posti otsas. Gaasi osas me parem ei ennusta - olukord on liialt plahvatusohtlik. Eelmise aasta augustiga võrreldes on tarbijahinnaindeks Eestis 24,8% kõrgem, diisel 47% ja bensiin 30,5%, maagaas lausa 244,2%.

Teada on ka augusti Euroopa automüüginumbrid - üle 13 kuu on saavutatud uute sõiduautode müügi kasv, milleks on 4,4%. Siiski jääb u 650 000 uut registreeritud autot kõvasti alla pandeemiaeelsele müügile - seega tegu on siiski kasvuga madala võrdlusbaasi tõttu.