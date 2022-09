KUULA SAADET | Vala välja! Veinikool #79: viinamarjade kroonimata kuninganna Riesling

Riesling on äärmiselt mitmekesine mari, aromaatsete marjade grupist, millest valmistatakse nii magusaid kui kuivi veine. On eksemplare, mida saab säilitada aastakümneid - mekkige mõnda Moseli kabinetti 1980datest ja saate aru mida räägime. Loomulikult on võimalik Rieslingule ka mull sisse ajada ja nii sünnib kuulus Saksmaa vahuvein ehk sekt.

Riesling on ka äärmiselt terroir’i-tundlik mari, peegeldades väga kohta, kus kasvab. Nii on Saksamaal Moseli ja Austraalias Barossa Valley’s kasvanud Rieslingu marjast veinid äärmiselt erinevad, samuti need, mis pärinevad Austras Wachaust või Prantsusmaal Alsacest.

Viinamarja esmamainimise au ulatub ilmselt 1402. aastasse, kus Wormsi linnas Saksamaal mainiti marja nimega Rüssling. Worms on muus osas kuulus hoopis tänu sellele, et sealt kandis on pärit Liebfraumilch. Tänaseks on Riesling võtnud sisse aukoha heledate viinamarjade pedestaalil.

Maailmas kasvatatakse Rieslingut umbes 50 000 hektaril, mis paigutab ühe maailma vanima iseristunud sordi 20. enim kasvatatud viinamarjaks maailmas. Samas peetakse Rieslingut heledate marjade esikolmiku kindlaks liikmeks ühes Chardonnay ja Sauvignon Blanciga.

Saksamaal kasvatatakse marja 24 000 hektaril, Prantsusmaal Alsaces kasvab seda marja näiteks 3500 hektaril. Samuti kasvab Riesling Austrias, Sloveenias, Serbias, Tšehhis, Slovakkias, Luxembourgis, Itaalias, Austraalias, Uus-Meremaal, Kanadas, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Hiinas, Ukrainas, USAs ja mujalgi.

Need on vaid mõned lühikesed märkmed marja kohta, millest juttu jagub. Nii et kuulake aga saadet!

Väike spikker ka veinide kohta, mida saates (Teie eest!) proovisime: