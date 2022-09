„Istmesoojenduse“ osa 136: kas hiinlaste Teslatapja on soe õhk või päris oht?

Sel nädalal alustame kohe kütuserubriigiga - barrelihinna nina on allapoole ning see on ka posti otsas kajastunud. Mis on aga vaat et olulisemgi, on see, mida teevad kasutatud autode hinnad Ameerika Ühendriikides - need langevad. Üle pika aja, aga langevad - ja tundub, et see trend on vaikselt ka Euroopasse jõudmas.