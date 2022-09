„Paljud ütlevad, et nende stressitase on kõrge ja mured ei lase neil uinuda, kuid see võib väga vabalt tulla ka sellest, et inimesel on lihtsalt kehv madrats ning neil on selle peal ebamugav olla. Alati ei pruugi asi olla elumuredes,“ ütleb Dormeo madratsite turundusjuht Kristel Remmel uues „Elustiili“ podcast’i episoodis.

Head ja kvaliteetset und ei saa aga kuidagi alahinnata. „Sügavamas unefaasis meie vererõhk langeb, süda saab aeglasemas rütmis lüüa, meie lihased lõdvestuvad, veri viib lihastesse ja ajju vajalikke toitaineid ning keha saab taastuda ja ennast parandada,“ ütleb Kristel ning lisab, et see on eriti oluline just kõigile, kes õpivad midagi või kelle töö nõuab head mälu.

Kristeli sõnul pole madratsi headuse ja kvaliteedi hindamine kuigi keeruline. Esmalt soovitab ta vaadata selle väljanägemist. „Kas madrats on sümmeetriline või on näiteks ühest küljest madalam või kõrgem? Kas ta on mõnest kohast pehmem või kõvem või on ühtlane?“ Kristeli sõnul on madratsi hindamise juures kõige tähtsam see, kui hästi sellel ennast tuntakse. „Üks hea madrats peab olema nagu mõnus pesa, kus inimene tunneb ennast hästi ning tal ei kulu uinumiseks rohkem kui 10–20 minutit.“ Lisaks soovitab ta kindlasti panna tähele, mis enesetundega toimub ärkamine. „Kui ärkame kange kaela või nimmepiirkonnaga, siis see on märk halvast madratsist. Samuti kui oleme sunnitud öö jooksul mitmeid kordi poosi muutma ning sellest on haigeks jäänud puusanukid või õlad.“

Milline madrats sobib just sulle, mis on kohustuslik tegevus, mida võiks igaüks madratsit ostes teha, ning millised on eriti innovaatilised madratsid, kuula juba podcast’ist.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Elustiil NAGU FILMIS: kas sina oled kunagi uut madratsit ostes nii käitunud? 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00