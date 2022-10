KUULA | Ravimite võtmine on ohutu, kui nii patsiendid kui meedikud on hoolikad

17. september on ülemaailmne patsiendiohutuse päev. Sel aastal oli päeva fookus just ravimitega seotud eksimustel ja nende ennetamise võimalustel.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liikme, õenduse ja patsiendikogemuse juhi Ilona Pastaruse sõnul tekivad ravimitega seotud eksimused sageli teadmatusest, info puudusest või ebaselgusest. Kui patsient ei saa täpselt aru, kuidas ravimit võtma peaks, võib juhtuda, et ta talitab valesti. Ravimiohutuse seisukohalt on väär seegi, kui inimene mingil põhjusel rohu võtmata jätab.

Suur viga on ravimite ülemäärane tarvitamine

„Uuringud on näidanud, et vähesed patsiendid teavad nimetada kõiki neile määratud ravimeid ja sedagi, milleks need näidustatud on. Nii võib juhtuda, et tarvitatakse ülemääraseid ravimeid või ka ravi osas vastukäivaid preparaate,“ lisas Pasterus. See võib juhtuda ka siis, kui lisaks retseptiravimitele pruukida toidulisandeid või käsimüügiravimeid.