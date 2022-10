UUS PODCAST | Mida arvavad Eesti elust Ingrid Veidenberg ja Urve Palo?

Urve on neljakordne minister, kes lahkus kolm aastat tagasi poliitikast ja astus välja ka sotsiaaldemokraatide ridadest ning tegutseb nüüd juhtimiskoolitajana talle kuuluvas firmas UP Koolitused. Ingrid tähistas sel suvel 30ndat tegutsemisaastat meedias ja suure osa sellest ajast on ta olnud erinevate väljaannete peatoimetaja - ta juhib praegu Eesti suurimat ja populaarseimat ajakirja Kroonika. Mida on neil kahel naisel Eestile oluliste teemade kohta öelda, saad kuulata juba oktoobri esimesel nädalal, mil alustab iganädalane tuliste teemade podcast „Reaalsuskontroll“.