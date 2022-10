KUULA SAADET | Ärilainel: kõige olulisem küsimus ehk kuidas vähendada oma energiaarveid?

Stuudios olid Luminori peaökonomist Lenno Uusküla, Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko ja OÜ Faunatar juhatuse liige Janek Pohla. Saadet juhtis Tanel Talve.

Kas elektriarvete vähendamine on üldse praeguses majanduskontekstis võimalik, küsis saatejuht esmalt. Mida makromajanduslik trend üldse näitab ja kui kaua praegused probleemid kestavad? Saates tõdeti, et ebakindel olukord on kestnud juba päris pikalt ning turge ja turuosaliste järgmise aasta plaane vaadates on väljavaade Euroopa mõttes palju halvem kui eelmisel aastal, samas pole kõige halvem võimalik olukord veel käes.

Marjan Savtšenko sõnul on ju selge, et ettevõtted ei saa lihtsalt elektrit välja lülitada, tootmine peab jätkuma. Lisaks on automaatikal ja robotitel sageli vajalik teatav temperatuurivahemik, milles nad töötavad, seega on paljud ettevõtted energiatõhususe suurendamisel sundseisus. „Oleme valmis finantseerima väga erinevaid energiasäästmise vahendeid, nagu päikesepaneelide paigaldamine, samuti ka soojustamine,“ ütles Savtšenko. „Ettevõtted on praegu päris ekstreemses olukorras ja eelolev talv saab olema paras katsumus.“

Janek Pohla, kelle ettevõte tegeleb lemmikloomatoidu tootmisega, tõi välja, et olukord on olnud hull juba päris pikka aega ning kogu tema ettevõtte käivitamine ja algus sattus just kõige turbulentsemasse aega. „Me alustasime täiesti uuesti tootmise ehitamist ca kaks aastat tagasi ja sisuliselt kõik see kaks aastat ongi üks paras hullumaja olnud. Kõigepealt COVIDi-pandeemiaga seoses, kus tegelikult kõigest, mis sai planeeritud, ei realiseerunud praktiliselt midagi. Paratamatult kõik, mis planeeritud oli, kõik muutus, kallines, hilines jne. Sisuliselt kui ühel hetkel oli võimalik tootmine valmis saada ja käivitada, tuli kohe järgmine asi otsa,“ kirjeldab Pohla konarlikku teed. Pohla sõnul tehakse praegu üsna lühiajalisi plaane, sest pikaajalised plaanid enam ei toimi.