KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: kuidas toituda tervislikult ja samas ka rahatargalt?

Selle üle arutlevad Coop Panga „Lihtsalt rahast“ taskuhäälingu uues osas toitumisspetsialist Liisbeth Oruste ning Elsavie kaasasutaja Priit Lumi, kes õpetab, kuidas elada kauem tervena.

Saatejuht Tanel Talve tõi välja, et kriisid ja inflatsioon on lisaks kõigele muule kergitanud oluliselt ka toidukorvide hindasid. Kas see tähendab, et headel aegadel hoogu kogunud tervisliku toitumise trend saab tagasilöögi ja inimesed on sunnitud taas odavamaid ja kräpiks nimetatud toite eelistama?

Liisbeth Oruste sellega ei nõustu: „Praegune olukord annab meile võimaluse naasta toidu juurde, mida me oleksime võinud alati süüa – see on hooajaline ja kohalik toit. Need trendid, mis vahepeal on võimust võtnud ja soovitavad meile kõiksugu eksootilisi toite, on meid eemale viinud sellest, mis meile päriselt hea on. Eestlaste toit võiks olla väga lihtne ja kodumaine.“



Oruste ütleb, et poes käies on mõistlik nii poolvalmis kui valmis toodete puhul vaadata alati ka koostisainete nimekirja. „Kui see on ülipikk ja juba esimesel või teisel real on sinu jaoks arusaamatud sõnad, on see hea indikaator, et seda toodet ei tasu toidukorvi valida. Hea toidu koostisainete nimekiri võiks olla kergesti mõistetav ja pigem lühike kui pikk,“ sõnab ta.

Toitumisspetsialisti sõnul eestlaste teadlikkus heast ja kvaliteetsest toidust järjest kasvab. „Inimesed saavad aru, et toidul on kehale ja enesetundele väga suur mõju. Nad teadvustavad üha rohkem, et see, mida sulle poes soovitakse müüa, ei ole alati see, mis on hea sinu tervisele. See on nii, sest kaupmeestele on oluline teha äri,“ ütleb Oruste.