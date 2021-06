KUULA SAADET | Creditinfo tuleb inimestele infovahenduses appi

Alates 5. aprillist on Creditinfo Eestile väljastatud kontoteabe teenuseosutaja tegevusluba. „Seletades asja inimkeeli ilma direktiivitekstita lahti, siis Creditinfol on nüüd õigus iga inimese või ka ettevõtte nõusolekul kõikidest pankadest nende kontoinfot ja -andmeid küsida, kui seda infot on vaja vahendada kellelegi kolmandale. Kõige tüüpilisem näide – kui inimene läheb panka või väikelaenuettevõttesse laenu taotlema ja temalt küsitakse sissetulekute ja kulude tõendamiseks kontoväljavõtet, on tal võimalus meie poole pöörduda ning me teeme selle digitaalselt automatiseeritult ära,” ütles Jaanus Leemets.

See lähtub asjaolust, et inimese või ettevõtte kontoandmed kuuluvad mitte pangale, vaid selle omanikule. Mitte üksnes pangad ei saa kontolt makseid sooritada, vaid kontoomanik saab selle õiguse ka vastavat litsentsi omavatele pangavälistele pakkujatele edasi delegeerida ning sama loogika on nüüdseks laienenud ka kontoandmetele.

Praktiline väljund

„Kõige lihtsam näide ongi laenutaotlemise protsess. Tänasel päeva on sageli tegemist tülika ja ajamahuka protsessiga ning seda nii laenutaotleja kui ka laenuandja jaoks – kontoväljavõte saadetakse digiallkirjastatult laenuasutusse, kus see sageli otsustamiseks käsitsi läbi käiakse, et saada aru inimese sissetulekute ja väljaminekute kohta. Seega tuli protsessi nii kontoinfo liikumise kui ka laenuotsustaja infotöötlemise ja analüüsimise osas automatiseerida ehk kiiremaks ja efektiivsemaks teha,” seletavad külalised, kelle sõnul annavad masinloetavalt kättesaadud andmed eeldused erinevateks automatiseerimise võimalusteks.

