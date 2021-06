ERISAADE | Miskit on mäda Stroomi rannas ja Pärnu supluskohtades. Miks veekvaliteet jätab soovida?

Mõne päeva eest teatas terviseamet, et Tallinnas asuva Stroomi ranna veekvaliteet on halvenenud ning ujumine pole soovitatud.

Annus-Urmet räägib, et nõnda kehv olukord siiski pole, et ujumine täiesti tabu, küll aga tasuks sellest pigem hoiduda näiteks lahtiste haavade puhul. Samuti on mõistlik veest eemal hoida lapsed. Murekohaks on mikrobioloogilised näitajad.

Suplushooaeg on ametlikult avatud 56 supluskohas üle Eesti. Lisaks veekvaliteedile on oluline seegi, et rannaala korrastatud. Üldpilt on hea. Annus-Urmet räägib, et halvaks on vee kvaliteet lisaks Stroomile hinnatud vaid Pärnus – Raeküla ja Vana-Pärnu rand. "Võimalikke põhjuseid on uuritud ning kahtlustatakse, et äkki on seal liiga intensiivne karjatamine rannakarjamaadel, mida nüüd siis plaanitakse vähendada ja vaadata, kas sellest vee kvaliteet paraneb."

Iga-aastane probleem on sinivetikad. Annus-Urmet ütleb, et need esinevad pigem siis, kui ilmad mõnda aega soojad ning ka veetemperatuur märkimisväärselt kerkinud. "Kui on tuulevaikseid ilmu, siis võib neid esineda," lausub ta ja viitab, et näiteks Harku järves või Peipsil on need sagedased ebameeldivad külalised.

Hetkel veel sinivetikate õitsenguga muret pole, kuna veetemperatuur pole väga kõrge. Samas, teateid juba tuleb. Nimelt ajavad inimesed vee pinnale kandunud õietolmu vetikatega segi.

Saates on juttu sellestki, mis igaüks ise saab ära teha ehk kuidas märgata, kui vesi kõige puhtam pole.

Pikemalt juba erisaates. Rohkem infot supluskohtadest leiab SIIT.