ERISAADE | Kas ja miks peaks ohjeldama jaanipäeval grill-liha pugimist? Selgitab toitumisnõustaja

Nõo lihatööstus on märkinud, et eestimaalased söövad jaanipäeva paiku kaks korda enam liha kui muul ajal.

Tammsalu aga rõhutab: “Kuuma ilma juurde peaks käima ennekõike täitsa tavaline vesi, mitte lihatooted.” Ta ütleb, et liha ei pea tingimata vältima, oluline on süüa mõistlikus koguses. Samuti võiks tema soovitusel eelistada toiduaineid, milles endas on rohkem vett.

Mida rohkem toiduaineid ühe toidu juurde on lisatud, seda keerulisem seda seedida on, tõi Tammsalu ühe seaduspärasuse välja.

Liha iseenesest halb söök ei ole, küll aga võib lihatoodete seedimine olla palavaga tavapärasest raskem, sest inimesed ei tarbi piisavalt vett.

Millega siis janu kustutada? Kõige parem on tavaline vesi, ütleb Tammsalu ja lisab, et palavaga on eriti hea juua mineraalvett, sest higistades kaotab inimene mineraalaineid.

Gaseeritud jooke Tammsalu juua ei soovita. “Mida loomulikum toit ja jook on, seda paremini see organismile mõjub,” võtab ta soovituse põhjuse kokku.

Ta nendib siiski, et ei saa öelda, et mitte mingil juhul ei tohi üht või teist sööki või jooki tarvitada – küsimus on mõõdukuses. Sama kehtib tema sõnul ka alkoholiga.

