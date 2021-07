KUULA | EHA URBSALU: ma olen kui kaheksajalg!

"Hinga. Kuula ja püüa tunnetada maailma universumit enda ümber ja liigu koos selles suunas, kuhu see sind kannab. Ära planeeri kõike ette ja ära kao ära pisidetailidesse, maailm ei funktsioneeri selliselt. Aktsepteeri, et meil ei ole kõige üle võimu ja kui me seda taga ajame, väsime ära. Jookseme kokku. Hinga ja tunneta," on Eha õpetussõnad.