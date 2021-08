ERISAADE | Kontserdikorraldaja Henrik Ehte: koroonapassi võime uksel kontrollida, kuid ühiskonnas valitsev ärevus kahandab piletimüüki

Seekordse saate külaline on kontserdikorraldaja ja Estonian Funk Embassy juht Henrik Ehte.

„Pigem ma olen selle poolt, et selline asi on loodud. Ja et piirangute kiuste saab ikkagi üritusi korraldada, see on ju ainult hea,“ avaldab Ehte koroonapassi kohta.

Küll aga nendib ta, et tõendi küsimise nõue on niivõrd uus, et tekitab praegu palju valestimõistmist, näiteks on tekkinud küsimus, et kui süsteemi on võimalik lihtsalt petta – tõendit võltsides – siis milleks seda üldse kasutada.

Siiski, korraldajate elu on keeruliseks muutnud pigem tõsiasi, et koroonanumbrid aina tõusevad ja olukord muutub üha ärevamaks, mis kajastub ka inimeste käitumises. Ehte toob välja, et ettearvamatu elu on muutnud inimeste käitumist – pileteid ei osteta enam sama hoogsalt kui varem, vaid pigem soetatakse see kontserdi toimumise päeval, et olla veendunud, et üritus ikka toimub ega pea piletit tagasi müüma, või ise haigestumise pärast osalemisest loobuma.

Ehte jääb aga optimistlikuks ja ütleb, et sellest hoolimata on võimalik kontserte korraldada.

Küll aga teatas Funk Embassy koos kaaskorraldaja Smuuviga äsja, et septembri alguses toimuva pidanud Lexsoul Dancemachine’i kontsert lükatakse aasta võrra edasi. Korraldajad nentisid, et uued nõuded oleks tekitanud liigselt ootamatuid lisakulutusi.

Ehte räägib, et peaasjalikult ei soovi nad võtta enda kanda kohapeal testimise kulusid. Olgugi et korraldajatelt ei nõuta enam kohapeal kiirtestimise tagamist, ütleb Ehte, et pileti ostnud ei teadnud sellega arvestada, et peavad uksel oma nakkusohutust tõendama ja selleks tasulise testi tegema, kui ei ole vaktsineeritud. Eelarvet planeerides ei teadnud korraldajadki kiirtestimise kulutusega arvestada.

Ehte arvab, et inimesele on testi tegemine liiga suur kulutus ja selle tegemine ei tekita meeldivat soovi tulla kontserdile – see läheb nii kalliks maksma, et inimene pigem loobub sellest.

Koroonatõendite kontrollimist ehk QR-koodide skaneerimist uksel Ehte ületamatuks keerukuseks ei pea.

Mida ennustab Ehte eelseisvaks sügis-talviseks kultuurihooajaks? Millist abi ootab ta kultuuriministeeriumilt? Sellest saab teada, kuulates Delfi „Erisaadet“.