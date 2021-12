EUROOPA ERISAADE | Yana Toom ja Sven Mikser arutavad, mida teha kalli elektri hinnaga

Yana Toom rääkis, et ta on sellest küsimusest aru saamiseks kõvasti kodutööd teinud, sest asi on väga komplitseeritud. Tema pani probleemi juurest rääkides näpu praeguse energiaturu Nord Pooli korralduse peale. „Ütlen sellise lause: hinnad on kõrged, sest meil on selline turudisain. Koer on maetud sinna, et esiteks oleme Nordpooli energiaturul. Oleme selle piirkonnas, kus on kõige suurem hind – Eesti,. Läti , Leedu , Soome . Teistes on kolm korda madalam sama turu sees. Juba see tekitab õigustatud küsimusi, et mis jama see siin on? Jama on selles, et tänane elekter maksab niipalju, kui maksis eilne kõige kallim elekter. Näiteks, kui ma toodan elektrit roosiõitest ja sisenen täna turule kell viis, siis homme kell viis, kui toodad elektrit põlevkivist, mis maksab vähem, kui roosiõitest toodetav elekter, maksab ikkagi sama palju kui maksis eile kell viis minu roosiõite elekter,“ seletas ta eredate näidetega probleemi.

Kavandatava rohepöörde juures tuleb Mikseri sõnul juba ennetavalt selliste küsimustega arvestada. „Aga see ei tähenda, et rohepöördel pole sotsiaalse õigluse aspekte, mida tuleb mahendada. Ka rohepöördest enim haavatavad majandusharud ja inimesed peavad saama kindluse, et ülioluline ja vältimatu reform ei toimu vaid nende arvelt. Ma hoiaks need teemad ehk kõrge elektri hinna praegu ja rohepöörde hetkel lahus.“

Kuid Mikser rõhutas, et kõrgete hindade probleem on tõsine. „See ei tähenda, et saaks ignoreerida reaalset toimetuleku probleemi, mida see inimestele tekitab. Ja siin on Euroopa omalt poolt välja pakkunud ja liikmesriigid ise rakendanud erinevaid viise, kuidas seda enimhaavatavatele ühiskonnagruppidele kompenseerida kõrget energia hinda.“

Sven Mikser lükkas sellised arvamused tagasi. „Praegusel hetkel see kindlasti ei ole rohepööre. Me räägime nõudluse kasvust, mille osaliselt tekitab COVID-ist tingitud majanduskriisist taastumine. Teisest küljest on ka sesoonne faktor mängus, teame, et meie kandis Eestis on väga külmad ilmad ja tekitab suure nõudluse ülekaalu,“ rääkis ta.

Küsimuse peale, kas Euroopas ikkagi mõistetakse elektri hindade tõttu tekkinud ärevust, vastas mikser, et muidugi. „Kõike seda, mis puudutab valijate toimetulekust, tajuvad poliitikud probleemina. See kajastub ju otseselt inimeste toetuses poliitikale või poliitilistele jõududele. Ja see on ju poliitikutele kõige tähtsam,“ sõnas ta.

Aga samas rõhutas ta, et lihtsana paistvad lahendused ei pruugi toimida. „Kindlasti on võimalik tulla välja lihtsate aga mittetoimivate vastumeetmetega. Näiteks öelda, et haagime ennast kusagilt lahti ja teeme ise odavamalt või hakkame mängima maksusüsteemi iseärasustega. Antud hetkel on ikkagi kõige mõistlikumad lahendused need, mis puudutavad konkreetselt haavatavate ja pihta saavate elanikkonnagruppide toetamist. Ja ülejäänu läheb juba pikka rohepöörde temaatikasse, millest me üldse oma energiat toodame, kas need tootmisallikad on jätkusuutlikud, kas meil on tagatud piisav energeetiline sõltumatus, kas suudame end monopoolsetest tarnijatest lahti haakida,“ leidis Mikser.

Seepeal ega küsis kohe Toom vahele: „Kusjuures, kes mulle ütleks 10 argumenti, miks ei ole võimalik, et me väljume sellest Nordpooli turust? Miks sa ütlesid, et see pole töötav lahendus?“ nõudis ta Mikserilt.

„Räägin sellest, et energeetiline sõltumatus ei saa töötada Eesti tasandil. Tegelikult muidugi suudaksime ka ise vajamineva elektri toota, avades näiteks neli uut meretuuleparki. Suudaksime siis olla ka rohelise energia eksportija. Me kindlasti ei peaks otsima lahendusi selles, et haagime end lahti ülejäänud maailmast ja Euroopast ja siis me suudame ise olla kestlikud ning toota endale kõik vajamineva alates tervislikust toidust kuni lambipirniga ise. Lahendusi peaksime ikkagi otsima sarnaselt mõtlevate riikidega, eeskätt siin Euroopas.“

Yana Toom jäi siiski skeptiliseks ja teatas, et tuumaenergia arutelu avamata, mingit lahendust ikkagi ei tule. „Enne kui me ei ava täismahus debatti, et meil on vaja tuumaenergiat, me edasi ei liigu. Tuult ei puhu kogu aeg, päike ei paista kogu aeg. Vähemalt see debatt peaks olema juba ammu laual, mitte maetud kogu aeg ütluste alla, et see pole tehtav või võimalik. Kui vaatame, kuidas tagavad oma energiavajadusi meist edukamad riigis, Soome näiteks, siis see on tuumaenergia,“ leidis Toom.

Mikser viitas talle vastates, et tee tuumajaamani oleks väga pikk. „Oleksin ettevaatlik ütlema, et tuumaenergia on kohene lahendus kõigele. Näiteks Eesti puhul väljapakutavad tuumajaamade lahendused ei ole veel kommertskasutuses. Ka see on pikaajalisem debatt nii või teisiti.“

