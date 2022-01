Moelooja Ülle Pohjanheimo kasvas üles vägivaldses perekonnas: esimene kord ei jää kunagi viimaseks

Pohjanheimo kõneles Kroonika podcastis: "Ma ei süüdistaks siinkohal ainult mehi, vaid see on selline hall maa. Tegelikult mõlemad on süüdi. Üks olukord tekitab teise. Naised alati arvavad, et see on esimene ja viimane kord, aga kui ükskord see esimene kord on, siis see ei jää kunagi viimaseks."

Moelooja nentis, et tänapäeval räägivad naised töökohtades oma isiklikust elust veelgi vähem kui näiteks kakskümmend aastat tagasi: "Süüdi on ka sotsiaalmeediamull, milles me elame. Me kõik tahame jätta muljet, et kõik on väga hästi. Kui mina kasvasin, siis lava kardin hoiti puhas ja korras, see, mis toimus lavakardina taga, oli juba täiesti teine teema. Nüüd inimesed häbenevad. Seda ei peeta heaks tooniks, et sa räägid oma isiklikke asju. Maailm on nii muutunud."

Pohjanheimo tõi teemaks ka mentaalse vägivalla, mis on tänapäeval veelgi peenekoelisem kui füüsiline vägivald: "Seal võib minna aastaid, enne kui naised üldse aru saavad, et nende kallal mentaalset vägivalda kasutatakse. See vägivald väljendub ka selles, et mees nõuab, et naine kannab sukki ja pikas lõhikus peab pits välkuma."

Milliseid näiteid mentaalsest vägivallast ja sellega kaasnevatest peenetest mängudest Pohjanheimo veel tõi, seda kuula Kroonika podcastist, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.

