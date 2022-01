ERISAADE | Olukorrast kinnisvaraturul: kõrge elektrihind lööb templi ka siin

Saksing viitab, et märksõnaks on materjalide kallinemine. "Uus rahvussport on elektriarvete võrdlus. Elekter on ka paljude toodete ja teenuste sisend, hakkab mõjutama," viitab ta, kuidas see omakorda kinnisvaraäri suunab.

Mis puudutab kommunaalarveid, siis tema sõnutsi jälgitakse neid aina enam koroonakriisi puhkemisest saati, mil tuli pikaajaliselt koju jääda, paljudel kadus ka ajutiselt sissetulek.

2020. aastal jäid keset koroonateadmatust ka osad arendusprojektid seisma. Praegugi on turul vähem pakkumisi. Saksing viitab, et aasta tagasi oli aktiivseid pakkumisi üle Eesti 25 000, nüüd aga 15 000. Hinnanumbrid on aga märkimisväärselt tõusnud.

Saates on pikemalt juttu ka üüriturust, pensioniraha mõjust ning sellestki, et Tallinn pole sugugi ainuke tõmbekeskus. Osa inimesi kolib ikkagi maale, määrav on ka hea transpordiühendus pealinnaga.