KUULA | Mihkel Räim: kõik tuleb ringiga tagasi. Ei tasu minuga jamada, olen pika viha pidaja

Peatume sõitudel ja võitudel. Hooaja esimene täistabamus Horvaatias tuli puhtalt mentaalse tugevuse pealt. Meistrisärgi võitmise juures tuletab Räim meelde ülekohtu, mis langes talle osaks 2016. aastal. Ajakirjanike poolt. Nüüd saab kõik südamelt ära räägitud. Isiklikuks Mihkel ei lähe ja märgib lihtsalt, et temaga ei ole mõtet jamada.

Heidame pilgu algavasse hooaega ja räägime 28-aastase saarlase uuest koduklubist, milleks on hispaanlaste Burgos – BH. Eestlastega on sellel klubil huvitav seos, Mihkel avab tausta. Mitte nii huvitav seos on veel. Aastatel 2017-2018 oli tiim korduvalt dopingujuhtumite keskmes ja rahvusvaheline jalgratturite liit (UCI) isegi karistas meeskonda tähtajalise võistluskeeluga. Kas sellised asjad panevad lepingu sõlmimise eel terasemalt mõtlema ja kaalutlema? Ei tea kas ikka tasub käed lüüa?