KUULA | Unenipid: kuidas magad Sina?

Dr Sõõru ütleb, et uni on määrava tähtsusega meie enesetundele ja töövõimele. Enamik inimesi on oma elu jooksul ka une häirumist kogenud näiteks stressi või leina süül. Kuna aga uni on meie jaoks hädavajalik – kulutame sellele suisa neljandiku kuni kolmandiku oma elust – on pikemaajalised unehäired väga ohtlikud.