KUULA SAADET | TalTechi podcast : umbes 80% maailma kaupadest liiguvad meritsi

Saatejuht Kristjan Hirmol oli seekord külas TalTechi mereakadeemia direktor Roomet Leiger. Saadet alustati lõbusal noodil ning tehti selgeks, et mereakadeemia juhiks saamise eelduseks ei ole laeva nimi, küll aga on Roomet Leiger olnud terve oma elu üht- või teistpidi merega seotud.

Kindlasti tuleb osadele kuulajatele üllatusena, et Eesti Mereakadeemia on TalTechi koosseisus. Millal ja miks? Rakenduskõrgkooli ja ülikooli ühinemine leidis aset 2014. aastal. „Selle mõte oli rohkem ja paremini ressursse ära kasutada, õpilastele kvaliteetsemat haridust anda ning merendusalast teadus- ja arendustegevust arendada. See on ennast igati õigustanud,” tõdeb Leiger, et kõik mereakadeemia lõpetavad tudengid saavad TalTechi lõpudiplomi.

Miks on merenduse ja laevanduse sektor ülimalt oluline meie majandusele, ühiskonnale ja seeläbi ka meie kõigi igapäevaelule? „Umbes 80-90% maailma kaupadest liigub mingil hetkel meritsi, mis on muuseas kõige ökonoomsem ja keskkonnasäästlikum transpordiviis maailmas. Kui siin stuudios on meil laua peal arvuti, kõrvaklapid, mikrofon ja puldid, siis 90% nendest asjadest on siia lauale jõudmiseks mingil hetkel pidanud olema laevakonteineris,” tõi Leiger konkreetse näite tegelikust elust, et kõiki kaupasid me oma kodumaal ega lähinaabruses toota ei saa.