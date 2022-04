KROONIKA PODCAST | Kui juhtuks kõige hullem, kas peapiiskop Urmas Viilma lahkuks Eestist?

“Kogu elu tähendab tööd. Meie suhted tähendavad tööd, meie enda hingerahu tähendab tööd. Töö tähendab seda, et meil on vastavad tööriistad ja meetodid,” räägib EELK peapiiskop Urmas Viilma. Ärevate aegade kiuste on Viilma suutnud jääda rahulikuks, kuid ka see nõuab tööd.