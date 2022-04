"Oleks ma sellega pool aastat varem liitunud!"

Tarvi on Marketplace'is oma tooteid müünud nüüdseks juba kolm kuud. Ja tulemused on olnud kergelt öeldes jahmatavad – sellist edulugu poleks mees uneski aimanud. Müüginumbrid on tõepoolest nii head, et parema meelega oleks Tarvi ettevõtmisega liitunud juba kuus kuud varem, ent siis suhtus ta asja pigem skeptiliselt. Miks see nii oli ja kuidas suure internetikaubamajaga liitumine täpsemalt käib?