Tööelu

Saatejuhid: Martin Hanson

Olete kunagi mõelnud, miks on nii, et inimesed ei leia tööd, kuid töökohti oleks täita tuhandeid? Põhjus on lihtne: õige tööandja ei leia seda õiget töötajat üles ning lisaks sellele ei soovi inimesed enam vanat moodi tööl käia. Uus "Tööelu" nimeline podcast vastabki küsimustele, mida mõtlevad töötaja värbamisel tööandjad ja mida ootavad neilt omakorda töövõtjad.