ERISAADE | Õigusteadlane Liiri Oja: abort on paljude jaoks ka kerge otsus ja seegi peaks olema õigusega kaitstud

Arutelu raseduse katkestamise õiguse ümber on kirev. Mõni toetub religioossetele argumentidele. Mõni põhiseadusele. Mõni filosoofilistele tagamaadele. Kuidas on sedavõrd sogases vees võimalik leida sirgjoonelisi vastuseid küsimustele, mis puudutavad abordi tegemise õigust ja moraalipärasust?

Seksuaal- ja reproduktiivõigusele keskenduv õigusteaduste doktor Liiri Oja märkis Delfi erisaates, et moraalsel arusaamal pole tema silmis abordiõiguses kohta.

Kehaline puutumatus kehtib mõlemas suunas. Liiri Oja

„Ma ei räägi õigusteadlasena moraalist – see on personaalne küsimus,“ sõnas Oja. „Kui võtame abordil sildi ära ja vaatame, mida turvaline raseduse katkestamine kaitseb – kehaline autonoomia, õigus tervisele, õigus elule, diskrimineerimise keeld –, siis need on sellised inimõigused, kus pole vahet, milline on moraalne arusaam asjast.“

Ta rõhutas, et kehaline puutumatus kehtib mõlemas suunas: inimene, kes ei taha aborti teha, ei tohi tunda, et teda survestataks. Ja vastupidi – inimene, kes otsustab enda elust, plaanidest ja tervisest lähtuvalt, et aborti on õige teha, siis nii ka on.

„Õigus peab selle raamistiku looma. Tegelikult lihtne. Me ei pea jõudma kõik ühele lehele selles, millal algab elu, millal lõppeb – kõik saavad lähtuda enda kehast. Peame piiri tõmbama sealt, kus need inimesed, kes kunagi ei teeks aborti, arvavad, et ka teised inimesed ei peaks tegema,“ märkis Oja.

Oja: abort on paljudele kerge otsus

Üleilmne meediakajastus raseduse katkestamise ümber on võtnud kinni nurgast, mille alusel on abort naiste jaoks peamiselt raske ja traumeeriv otsus, mida keegi justkui valida ei soovi. Liiri Oja sõnas saates, et tegemist on valearusaamaga. „Tegelikult pole nii,“ avaldas ta arvamust. Mida ta silmas peab?