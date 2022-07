SUUHÜGIENISTID AVALDAVAD: need on vead, mida oled suuhügieenis arvatavasti terve elu valesti teinud!

Stuudiokülalised, Sakala Hambaravi suuhügienistid Brigitta Kulberg ja Kristina Kihlman, purustavad saates eksiarvamusi ja müüte, mis inimestel seoses hambapesu ja -hooldusega on tekkinud. Näiteks selgub, et päris paljud inimesed kasutavad hammaste pesemiseks valet hambaharja. Kõige parem hari suuhügienistide sõnul on kõige tavalisem hambahari. „Hambahari peaks kindlasti olema pehmete harjastega,“ ütleb Brigitta. „Samuti tuleks vaadata, et hambaharja kõik harjased oleksid ühepikkused, sest kui on nii pikemaid kui madalamaid osi, siis teevad hambapesul tööd ainult pikemad harjased,“ ütleb Kristina ning lisab, et näiteks sellised hambaharjad, kus keskmine osa on madalamate harjastega, on mõeldud breketitega inimestele.