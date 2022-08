KUULA | „Istmesoojenduse“ 131. osa: VW uuel juhil seisavad ees suured väljakutsed

Võtame pikemalt ette ka VW kontserni uue tegevjuhi Oliver Blume – millised on suurimad väljakutsed, mis tal ees seisavad? Varsti igatahes selgub, kelle lähenemine on VW-le parem: Diessi kompromissitus ja uuenduslikkus või Piechi ja Porsche perekondade konservatiivsus.

Pikemalt ka kütusest: kuigi Eesti on inflatsiooni osas Euroopa esirinnas, kütuse tarbimine langeb ja majandustegevus jahtub, siis kellelgi peab ju kogu selles jamas ka hästi minema. Maailma suurimad kütusemüüjad on üldse mitte üllatuslikult teeninud enneolematuid hiigelkasumeid ja tundub, et kliendid ongi lihtsalt uue normaalsusega harjunud: kütus maksab 2 eurot liitri kohta, kõik alla selle on võit.