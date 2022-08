Kuidas lahutada nii, et ükski osapool ei saaks kahjustada? Riiklik tasuta teenus aitab seda saavutada

Teemat aitavad avada Kadi Saar Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonnast ja perelepitaja Maia Kärdla. „Perelepitaja eesmärk on panna lahku läinud vanemad omavahel paremini suhtlema. Fookuses on laps ning parem tulevik,“ kommenteerib Maia ja lisab, et ta alati tunnustab esmalt kõiki vanemaid, kes tema vastuvõtule on jõudnud. „See, kui nad minu juurde on jõudnud, on väga suur samm. Vanemad on järelikult aru saanud, et midagi nende omavahelises suhtluses ei toimi, ning nad on valmis vaatama, kuidas saaks asju paremini ajada.“

Nii Maia kui Kadi on ka isiklikult lahutusega kokku puutunud. „Minu ja mu laste isa teekond paarisuhtes lõppes umbes aasta aega tagasi, aga meie vanemluse suhe jätkub. Meil on kaks armast last ja nende heaolu nimel me ka ühiselt tegutseme.“ Kadi ja tema endine abikaasa said lahutusprotsessi ajal abi perelepitajalt. „Perelepitus oli hea võimalus neutraalse osapoole abil õppida omavahel paremini suhtlema, et me leiaks lahenduse baasteemadele, mis sel hetkel takistasid meil omavahel normaalselt suhtlemast. Omavaheline suhtlus ei tohiks olla nii konfliktne, et see last kahjustaks.“ Maia lahutuskogemus oli pisut raskem. „Meie jõudsime kohtusse. Sel hetkel oli meil 2,5-aastane laps. Kohtus pandi paika meie kohustused, aga kohus ei pane inimesi omavahel suhtlema. See oli täiesti tagaplaanil. Kui vaadata kohtu ülesandeid, siis on see ka igati arusaadav.“