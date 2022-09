KUULA | „Istmesoojenduse“ 132. osa: soovitusi poliitikutele – kuidas autoostu toetada?

Tallinna tramm jõudis sel nädalal üpris auväärsesse vanusesse – aga Läti on selles osas meist veelgi tublim. Teistest transpordiviisidest rääkides aga on renditõukside pakkujad hindasid tõstnud – ja mitte vähe.

Kütusest – posti otsas suhteliselt pikalt valitsenud stabiilsus on kõikuma löönud, diisel hüppas üles ja gaas alla. Miks?

USA-s võeti vastu kaks väga olulist otsust. Üks neist on inflatsiooni vähendamise eelnõu ehk IRA, mis sisaldab päris palju autotööstust puudutavat ning keskendub kohaliku majanduse turgutamisele. Samal ajal on California osariigis otsustatud, et 2035. aastast keelustatakse uued sisepõlemismootoriga autod.