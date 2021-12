EUROOPA ERISAADE | Riho Terras ja Urmas Paet arutavad, kas Ukrainas on sõda oodata

Venemaa vägede koondamine Ukraina piiridele pälvib aina enam murelikku tähelepanu. Kas ärevuseks Kremli kavade suhtes on alust? Delfi „ Euroopa erisaade“ küsis Brüsselis julgeolekuküsimustes hästi orienteeruvatelt eurosaadikutelt - Riho Terraselt (Isamaa) ja Urmas Paetilt (Reformierakond) -, mismoodi nad olukorda näevad. Juttu tuleb veel Valgevenest Saksamaa uue valitsuse idapoliitikast ning sellest, mida tahab Prantsusmaa , kui räägib Euroopa strateegilisest autonoomiast? Saatejuht oli Raimo Poom.

Venemaa kavatsuste kohta Ukraina suunal antakse väga ärevaid signaale. USA usub, et valmistutakse konflikti algatamiseks. Kas ärevuseks on alust? Riho Terras andis sellele kohe selge vastuse: „Kindlasti on.“.

Isamaa eurosaadiku sõnul on Venemaa valmistudes valinud endale soodsa hetke. „Venemaa soov on oma agendat peale suruda täna on suurem kui eelnevatel aastatel. Selleks on pikalt ette valmistatuid. Olukord on ka soodne. Prantsusmaa on valimisvõitluses, Saksamaal ei ole kantslerit, USA president ei ole ka ennast väga tugevana näidanud. Venemaa on juba suvest peale eskaleerinud erinevates piirkondades. Euroopa räägib näiteks praegu elektri hinnast, mis on ka väga selgelt Vladimir Putini poolt mõjutatud. Viimased nädalad on fookus olnud Valgevene peal, ka see on olnud orkestreeritud selleks, et kogu Euroopa julgeolekuarhitektuuri oma käe järgi ümber korraldada, sest Putin tunneb, et tal on võimalus,“ hindas Terras.

Tema sõnul on Ukraina akuutses ohus. „Ukraina piiride ümber toimub selgelt sõjalise operatsiooni ettevalmistamine. Mina ei usu - ükskõik, milliste sanktsioonidega Putinit ei ähvardata -, et ta jätaks Ukrainasse tungimise võimaluse kasutamata. Minu sisetunne ütleb, et sõda on tulemas,“ märkis endine kaitseväe juhataja väga tõsiselt.