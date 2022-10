KUULA SAADET | Tööelu: rahvusvaheline ja inimkeskne Gofore pakub kadestamisväärseid väljakutseid IT-konsultantidele

„Ma arvan, et IT on üks kõige inimkesksemaid ärisid üldse, sest me teeme lahendusi inimestele. Juhtimis- ja koostöömudelid, mida IT-sektor kasutab, on väga inimkesksed,“ ütles Gofore Estonia tegevjuht Tuuli Pärenson „Tööelu“ podcast’is ning lisas, et lähima viie aasta jooksul on IT kindlasti üks suunanäitaja organisatsioonide juhtimises ja inimeste eestvedamisel.

Gofore tegeleb kõige sellega, mis mahub mõiste „IT konsultatsioonid“ alla. See võib puudutada IT juhtimist, tarkvaraarendust või ka küsimust, kuhu oma tänapäevaks arendatud IT-lahendustega edasi minna. „Sõltumata probleemist on meie eriline oskus, nagu me seda kutsume, matching magic. Meie eriline oskus on leida need inimesed, kes oskavad just sind, just praegusel hetkel aidata. See on meeskonna moodustamine ja õigete ekspertide valik väga kiiresti muutuvas ja mitmetahulises maailmas.“